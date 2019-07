Brescia, azienda invia mail razzista ai fornitori: "Non mandateci corrieri di colore, pakistani o simili"

"Chiediamo tassitavamente che non vengano più effettuate consegne utilizzando trasportatori di colore e pakistani, indiani o simili ". Questo è il messaggio che hanno ricevuto via mail alcuni fornitori della Chino Color , azienda di Lumezzane, nel Bresciano, specializzata nella lavorazione dei metalli. Nel testo viene specificato anche come gli unici fattorini stranieri che verranno accettati saranno quelli provenienti dall'Europa dell'est, "gli altri non saranno fatti entrare nella nostra azienda" specificano dalla Chino Color.

Nella mail si minacciano i fornitori di interrompere tutte le consegne qualora non vengano rispettate le richieste sui fattorini. Da una delle aziende a cui è stato inviato il messaggio arriva però una netta presa di posizione: "A noi interessa la professionalità, la correttezza e la cortesia. Per tutti, italiani e stranieri".



Interrogati da Il Giornale di Brescia, alcuni collaboratori dei proprietari dell'azienda minimizzano, spiegando come si trattasse solo di uno sfogo: "Lo sappiamo tutti che non è possibile fare come abbiamo scritto - specificano - così però ci pensano un po’ e si danno una calmata".



Secondo quanto rivelato da un operaio, infatti, a scatenare la polemica il comportamento di un fattorino straniero, che non avrebbe rispettato orari e indicazioni.