Brescia, 16enne arrestato per violenza sessuale e tentato omicidio

Un 16enne di origini marocchine è stato arrestato dalla Squadra mobile di Brescia con le accuse di tentato omicidio, rapina aggravata, violenza sessuale, lesioni, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Reati contestati per episodi diversi, tutti avvenuti l'estate scorsa in provincia di Brescia. Il giovane si trova in carcere al Beccaria di Milano.