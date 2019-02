Brenda ha 52 anni e vive, o meglio viveva, a Camalavicina di Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. D’obbligo usare l’imperfetto perché della donna, brasiliana, non si hanno più notizie dalla notte del 18 luglio scorso. Quella sera Brenda, come la chiamavano gli amici - il suo vero nome è Maria Aparecida Soares -, si era allontanata da casa dopo una lite con l’ex compagno Andrea per recarsi a casa di un’amica, ma non è mai arrivata.



A “Pomeriggio Cinque” parla Gabriella la figlia di Brenda: “Magari avrebbe anche potuto allontanarsi, ma poi sarebbe tornata da me. Avevamo un grande rapporto madre-figlia. Tutto questo tempo mi fa pensare possa esserle successo qualcosa di brutto”. Con il compagno ogni tanto c’era qualche lite, specie dopo che lui aveva portato una donna molto più giovane di lei in casa come collaboratrice domestica, di cui Brenda era gelosissima.



Secondo Gabriella, Andrea e sua madre una volta sarebbero anche arrivati a schiaffeggiarsi a vicenda. “Pomeriggio Cinque” ha raggiunto anche l’ex marito di Brenda che ammette: “Aveva una maschera di felicità, ma non vedeva l’ora di andare via”. E sul compagno: “Beh avete visto, si è risposato pochi mesi dopo, senza neanche sapere se sia ancora viva o meno…”. Andrea poco prima di Natale è infatti convolato a nozze con la collaboratrice domestica.