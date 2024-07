Bracciante morto, l'amico: "Era ancora vivo, ma il padrone diceva 'non so dove buttarlo'"

Tarnjit Singh ricostruisce con La Repubblica quelle drammatiche ore. Antonello Lovato, titolare dell'azienda agricola e ora indagato per omicidio colposo, quando avviene l'incidente è "in preda al panico. Satnam urlava fortissimo e gridava di aiutarlo. Carica la vittima in un furgone e va via". Tarnjit Singh pensa che andranno in ospedale, ma non sarà così. Il mezzo va a casa di Satnam e il suo corpo sarà abbandonato lì davanti.