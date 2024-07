Giacomo Bozzoli, la compagna e il figlio sono rientrati in Italia dalla Spagna: lui resta latitante

Si dividono i destini di Giacomo Bozzoli e della compagna Antonella e del figlio. Latitante da lunedì dopo esser stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, Bozzoli continua la fuga da solo mentre la compagna e il figlio sono rientrati in Italia (a Brescia) in treno dalla Spagna dove la famiglia ha trascorso dieci giorni, dal 20 al 30 giugno, in un albergo di Marbella, nel sud del Paese. Sono stati i genitori di lei a chiamare i carabinieri per avvisare del rientro in Italia.