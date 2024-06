Un 34enne moldavo è morto investito da un'auto nella notte a Bovolenta, in provincia di Padova. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. In altro incidente stradale, lungo un anello delle tangenziali di Padova, ha perso la vita un 43enne la cui moto si è scontrata contro un'auto.