Botti di Capodanno, tutti i rischi per uomini e animali

L’inviato di "Striscia la Notizia" è andato da un chirurgo della mano per capire come diminuire i pericoli circa l'uso dei fuochi artificiali

In occasione dell'arrivo della notte di San Silvestro, "Striscia la Notizia" si è occupata del problema dei botti di Capodanno. Capitan Ventosa si è, infatti, recato da Giorgio Pivato, responsabile del reparto di chirurgia della mano del centro Humanitas, per capire come diminuire i pericoli circa l'uso dei fuochi artificiali.

"Non stiamo parlando di un gioco, ma di un qualcosa che può avere effetti devastanti, paragonabili a quelli di una mina da guerra o di una bomba carta", ha sottolineato lo specialista, aggiungendo che soltanto l'anno scorso sono state più di 180 le persone ferite.

"È importante utilizzare sempre ordigni certificati, uno per volta, da non rivolgere mai contro persone o animali", ha continuato il medico, che consiglia anche di avere una riserva d'acqua vicino, in caso di incendio. "Non usare i botti in casa, vicino a dei bambini, e non tentare di riaccendere un fuoco quando non è partito subito".