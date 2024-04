Strage di via d'Amelio, pg chiede la condanna dei tre poliziotti imputati

Al termine della requisitoria nel processo d'appello per il depistaggio delle indagini sulla strage di via d'Amelio, il procuratore generale Fabio D'Anna ha chiesto la condanna per i tre poliziotti imputati.

Gli agenti, che facevano parte del gruppo d'indagine Falcone-Borsellino sulle stragi del '92, sono accusati di calunnia aggravata dall'aver favorito l'associazione mafiosa Cosa Nostra. È stata chiesta la pena di 9 anni e 6 mesi di reclusione per l'ispettore Fabrizio Mattei, di 11 anni e 10 mesi per il commissario Mario Bo e di 9 anni e 6 mesi per l'agente Michele Ribaudo.