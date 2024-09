È di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba nei pressi di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia. Un'auto ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano due braccianti agricoli originari del Mali: il conducente non si è fermato a prestare soccorso e la vettura è stata trovata ribaltata e abbandonata poco distante. Dei due passeggeri dello scooter, uno è morto all'arrivo in ospedale e l'altro è ricoverato al Policlinico di Foggia.