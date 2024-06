Bonus mobili 2024: limite di spesa, requisiti e come ottenerlo

Per ottenere la detrazione bisogna indicare le spese sostenute nel modello 730 oppure nel modello Redditi persone fisiche al momento della dichiarazione dei redditi. Il bonus spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione per le spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio. Per esempio, se le spese per ristrutturare l'immobile sono state sostenute soltanto da uno dei coniugi e l'altro sostiene quelle per acquistare mobili, arredi ed elettrodomestici, il bonus non spetterà a nessuno dei due. Si ha diritto al bonus mobili ed elettrodomestici anche quando il contribuente ha scelto, in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cedere il credito o di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura.