Bonus giovani 2024, a chi spetta e come ottenere fino a mille euro

Ma è stato sostituito da due nuove aiuti per i giovani: due carte che promettono di aiutare le famiglie con ben mille euro. Si tratta della “Carta della cultura giovani” e della “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500 euro . Le domande per ottenere questi due contributi, che sono cumulabili tra di loro, vanno presentate entro il mese di giugno.

Quali bonus ci sono per i giovani che hanno 18 anni e le loro famiglie nel 2024? Fino allo scorso anno c'era il bonus 18App. La legge di bilancio 2023 ha stabilito che a partire dal mese di gennaio 2024 la 18App lasciasse il posto al bonus cultura, finalizzato allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani. Questo bonus, così come il contributo precedente, arriverà solo ai ragazzi che posseggono determinati requisiti. Inoltre, è diviso in due: la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”: ciascuna richiede il possesso di determinate caratteristiche. Il requisito comune è che i due aiuti sono entrambi destinati ai neodiciottenni. Inoltre, nel 2024 sono in vigore diversi bonus per le famiglie: dai sussidi per asilo nido alla carta spesa "Dedicata a te", fino al bonus mamme lavoratrici. I giovani possono poi richiedere anche il Bonus psicologo, il Bonus ristoranti 2024 e il Bonus affitto giovani, una misura introdotta per supportare chi ha tra i 20 e i 31 anni non compiuti grazie a una detrazione fiscale del 20% sull'importo del canone di affitto, fino a un tetto massimo di duemila euro.

Cartecultura, bonus giovani 2024 studenti: requisiti, Isee e chi può fare domanda La "Carta della cultura giovani" spetta ai residenti in Italia appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35mila euro nell’anno successivo a quello del compimento della maggiore età. Nel 2024 possono, dunque, richiederla i nati nel 2005, residenti nel territorio nazionale o che sono in possesso, laddove previsto, del permesso di soggiorno in corso di validità. La carta verrà assegnata, e sarà dunque utilizzabile, nell'anno successivo a quello del compimento dei 18 anni.

La "Carta del merito" è condizionata ai seguenti requisiti: il conseguimento di un diploma finale di scuola superiore entro il compimento del diciannovesimo anno di età e con votazione di almeno 100 centesimi oppure di 100 e lode. Anche questa card verrà assegnata e sarà utilizzabile nell'anno successivo a quello del diploma. Le due carte sono cumulabili e spendibili nello stesso modo. Alla fine, dunque, per chi avrà diritto a entrambe il plafond complessivo sarà di mille euro.

18App 2024, Carta cultura giovani e Carta del merito: come e dove richiederle Sia la "Carta della cultura giovani" sia la "Carta del merito" possono essere richieste fino al 30 giugno 2024. La finestra per presentare le richieste è stata aperta il 31 gennaio 2024. Chi non ha presentato la domanda può, dunque, ancora farlo. Ma attenzione: meglio sbrigarsi. Nel 2023, infatti, a ottobre i fondi del Bonus cultura 18App erano già finiti. Per fare la richiesta bisogna collegarsi alla piattaforma dedicata sul portale del Ministero della Cultura (cartegiovani.cultura.gov.it) e accedere tramite identità digitale Spid oppure Carta d'identità elettronica (Cie). Quindi, bisogna compilare il form con i propri dati e inviare la richiesta. Al termine del procedimento, il bonus verrà accreditato sul proprio portafoglio e sarà spendibile in beni e servizi.

Carta giovani 2024: come avere 500 euro e come spenderli Entrambe le carte, del valore di 500 euro ciascuna, possono essere utilizzate per l'acquisto di beni e servizi legati alla cultura. Gli acquisti vanno effettuati entro il 31 dicembre 2024 compreso. La quota non spesa si perde. Non si avranno a disposizione dei soldi fisici, ma per poter utilizzare il bonus bisognerà generare un buono da utilizzare per acquistare il bene o servizio desiderato. Sul portale dedicato è presente l'elenco degli enti culturali e degli esercizi commerciali convenzionati, che accettano i buoni spesa. Questi ultimi saranno spendibili esclusivamente dal titolare, non possono essere convertiti in denaro. I giovani che vogliano utilizzarli possono stamparli e presentarli direttamente alla cassa dei negozi convenzionati. La legge non vieta di integrare il valore del buono con denaro, qualora il bene o servizio da acquistare costi più della cifra che si ha a disposizione. Tuttavia, l’esercente non è obbligato ad accettare questa formula mista.

Bonus diciottenni 2024: come si richiede, come generare i buoni e usare la Carta Cultura Per ottenere i voucher da utilizzare per l'acquisto di beni e servizi legati alla cultura bisogna accedere al portale dedicato ai bonus giovani 2024 e generare il buono scegliendo il settore, il tipo di bene che si vuole comprare e l'importo desiderato. Sulla piattaforma è presente un vademecum per la creazione dei buoni. Una volta creato il voucher, può essere stampato e presentato alla cassa. Se non si ha una stampante, o se lo si preferisce, è possibile anche mostrare alla cassa il dettaglio del voucher, cioè il codice di 8 cifre, il QR code e il bar-code, direttamente dal proprio smartphone o tablet, accedendo all'area personale della piattaforma.

Agevolazioni 18enni, cosa comprare con 500 o mille euro? I due bonus da 500 euro sono spendibili per acquistare le seguenti tipologie di beni e servizi culturali: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli anche di musica dal vivo; acquisto di libri; abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata; prodotti dell'editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; corsi di teatro, corsi di musica, corsi di danza e corsi di lingua straniera. La cifra a disposizione non potrà essere spesa per l'acquisto di videogiochi o abbonamenti a canali o piattaforme di streaming come, per esempio, Netflix. Il bonus può essere convertito anche in buoni spesa.