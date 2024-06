Bonus colonnine domestiche 2024 per privati e condomini: come ottenerlo

Secondo quanto stabilito dal ministero, nell'importo speso per il quale si può chiedere il contributo rientrano: l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese anche le eventuali spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie e gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Inoltre, rientrano nel bonus le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo Pod (point of delivery).