Bonaccini: lunedì ripartono cantieri e manifattura per l'export

Lunedì potranno ripartire in tutto il Paese le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all'export e le aziende del comparto costruzioni (per i cantieri di opere pubbliche). A darne notizia è il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, spiegando che "è stata accolta la nostra proposta, che avevamo condiviso con le parti sociali e poi avanzato al governo a nome anche delle altre regioni".

