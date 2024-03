Bolzano, valanga in Val Passiria: morto un sedicenne

I familiari del ragazzo , non vedendolo rientrare a casa, hanno lanciato l'allarme. Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige

I familiari del giovane, non vedendolo rientrare a casa, hanno lanciato l'allarme . Subito sono scattate le ricerche e poco dopo le 21 è stato rinvenuto il corpo del 16enne. Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige.

L'incidente è avvenuto in assenza di testimoni. Il ragazzo sarebbe salito in quota, poco prima della chiusura degli impianti, per poi scendere a valle in un fuoripista. Durante la discesa è stato travolto dalla slavina.