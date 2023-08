Bolzano, cucciolo di riccio usato da un gruppo di bambini come pallone da calcio: salvato dai veterinari

Veniva usato dai bambini del rione Don Bosco di Bolzano come pallone da calcio.

È la storia di Johnny, un cucciolo di riccio ridotto in fin di vita. Qualcuno lo ha salvato dalla barbarie a cui era stato sottoposto, portandolo alla clinica veterinaria Südtirol Exotic Vets in cui è stato curato e assistito costantemente. ''Viene da chiedersi che educazione ambientale stiamo trasmettendo alle nuove generazioni se ci sono bimbi che, anziché rimanere meravigliati davanti a un tenerissimo animale, lo usano per prenderlo a pedate", dichiara a Il Dolomiti il veterinario Vincenzo Mulè della clinica Centro storico di Bolzano. "Una scelta che, peraltro, ha causato a Johnny conseguenze che si rimargineranno solo con il tempo con una zona del dorso abrasa e senza aculei (ricresceranno con il tempo)''.