Bolzano, neonato trovato morto in una scarpata: segni di violenza

Il corpo senza vita di un neonato è stato trovato da turisti nella scarpata di una stradina a Lana di Sopra , nei pressi di Merano (Bolzano). Come scrive il quotidiano Dolomiten, la testa del maschietto era avvolta in un panno, legato più volte intorno al collo. Il corpicino, ancora con il cordone ombelicale , si trovava sotto un cespuglio. "Il corpo mostrava segni di violenza", afferma la procura di Bolzano in una nota dopo aver disposto l'autopsia.

Il ritrovamento e l'allarme - Il ritrovamento del corpo del neonato è avvenuto nei pressi del maso-trattoria Glögglkeller, sopra Lana, in una zona molto frequentata in questa stagione dai turisti. E infatti sono stati due escursionisti a intravedere i piedini del neonato sotto un cespuglio lungo una stradina secondaria. I due, con l'aiuto di un contadino che si trovava nelle vicinanza, hanno poi lanciato l'allarme ma il piccolo, che sarebbe un maschietto di carnagione chiara, era morto da diverse ore.



Il racconto del contadino - Oswald Verdorfer, il contadino di Lana che ha trovato il cadavere del neonato sotto un cespuglio a due passi dal suo maso, è ancora sotto shock quando racconta quanto accaduto: "Di certo è stato volutamente nascosto". "Due turisti, dopo essersi fermati nel nostro locale, hanno proseguito per la loro strada. Dopo pochi metri - ha raccontato l'uomo - la donna ha notato qualcosa in un cespuglio e ha chiamato il marito che si è avvicinato e ha capito che si trattava di un bambino. A questo punto mi hanno chiamato e non mi è rimasto altro che chiamare il 112". "Il corpicino - ha aggiunto con la voce rotta dal pianto - era nascosto sotto il cespuglio, era nudo, ma pulito, un maschietto piuttosto grande. Io non me la sono sentita di guardare, ero sotto shock. L'uomo invece ha controllato il polso e ha detto che il corpicino era freddo". "Qui passano tanti turisti, ma proprio non so chi possa avere fatto questo", ha detto.