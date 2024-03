Uccisa a Bolzano, Avni Mecja condannato a 24 anni di carcere

È stato condannato a Bolzano a 24 anni di reclusione Avni Mecja, accusato di omicidio pluriaggravato per aver ucciso a martellate la compagna Alexandra Elena Mocanu il 22 ottobre 2022.

La pm Federica Iovene aveva chiesto la condanna all'ergastolo, non ravvisando i margini per la concessione delle attenuanti generiche. Attenuanti che il difensore di Avni Mecja aveva invece chiesto per via della confessione, della collaborazione con gli inquirenti e del risarcimento riconosciuto al figlio della vittima.