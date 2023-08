Bolzano, tedesco fa una sosta in autostrada: gli rubano gioielli per 5 milioni di euro

I malviventi lo hanno pedinato

Da quanto accertato, il commerciante tedesco era arrivato in Italia con la sua preziosissima merce per partecipare a una fiera del settore. Concluso il suo lavoro, si è messo in viaggio verso la Germania in macchina. Arrivato nei pressi della stazione di servizio Isarco Est dell'A22 ha deciso di fare una sosta. Molto probabilmente, la banda di malviventi lo stava pedinando. I ladri hanno colto al volo l'occasione: hanno lasciato che l'uomo entrasse nella stazione di servizio, hanno forzato il bagagliaio e hanno fatto sparire la preziosa valigetta. Poi sono scappati con la loro macchina.