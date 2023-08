Bolzano, un escursionista precipita e muore in Alta Val Passiria

Tragico incidente in montagna, a Corvara in Val Passiria (Bolzano), dove un escursionista di 65 anni è morto precipitando in un dirupo.

La caduta mentre l'uomo era impegnato sulla cresta di confine con il Tirolo sulla Windachscharte (2.846 metri), nei pressi della Croda Nera di Malavalle. Sono intervenuti il soccorso alpino e un elicottero d'emergenza. Sembra che l'uomo fosse in compagnia della sua famiglia e che abbia perso all'improvviso l'equilibrio.