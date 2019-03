Bolzano, anziano con auto entra nelle piste da sci: multato

L'uomo si è trovato di colpo in mezzo agli sciatori ma non ha battuto ciglia, diversamente da chi in quel momento stava occupando la pista. Gli sciatori, come riporta il Corriere del Veneto, non riuscivano a credere ai propri occhi quando hanno notato un fuoristrada nero spuntare improvvisamente sulla pista del Col Rodella e salire arrancando lungo il pendio innevato.



Il 91enne, residente a Santa Caterina (Bolzano), ha continuato a procedere a fatica dribblando gli sci per tentare di raggiungere il rifugio nel quale voleva pranzare fino a che non è stato raggiunto dai carabinieri in motoslitta che lo hanno scortato fuori dal tracciato. Per lui è scattata una multa di soli 30 euro.