Bologna, provano a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv con passaporti falsi: denunciati

Due uomini di nazionalità georgiana hanno provato a imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo all'aeroporto Marconi di Bologna nella serata di lunedì 5 ottobre. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che i due non avessero precedenti di polizia alle spalle ma, in egual modo, sono in corso accertamenti.