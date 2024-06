A chiamare il 113 è stata una bambina di 13 anni che, dopo avere assistito alle aggressioni che la madre infliggeva da tempo al padre, disabile, ha deciso di chiedere aiuto alla polizia. La donna, un 46enne di origine marocchina, è stata così arrestata per maltrattamenti in famiglia aggravati. I fatti sono avvenuti in un appartamento in zona Bolognina, periferia di Bologna.