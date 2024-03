Incidente sull'A1 tra Modena e Bologna, morto passeggero di un pullman

A perdere la vita è stato un passeggero di un pullman Flixbus, rimasto coinvolto nello schianto. Altre sei persone sono rimaste ferite. Sul posto, oltre alla polizia stradale, sono giunti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco. In seguito all'incidente, la cui dinamica resta da accertare, si sono formate code in un primo momento ma ora il traffico è tornato scorrevole.

Tgcom24

Una delle persone soccorse dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni ritenute gravi. I rilievi e l'intervento sono stati curato dalla polizia stradale, sottosezione Bologna Sud. La prima ricostruzione della dinamica indica che l'autobus ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata, per motivi da accertare.