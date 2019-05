Bologna, è morto Patrick: chiese aiuto a Tgcom24 per curare il tumore negli Usa

"Si è spento il sorriso di Patrick": con queste parole Luciana, la sua compagna, ha dato l'annuncio su Facebook della morte del 40enne Patrick Majda di Bologna. L'uomo da due anni era affetto da un tumore maligno, l'adenocarcinoma mucinoso al colon con Kras mutato con metastasi al fegato. Proprio per lui Luciana a febbraio aveva rivolto a Tgcom24 un appello per raccogliere fondi che gli permettessero cure negli Usa. Ma il cancro, più che il tempo, è stato tiranno.

"Il suo ricordo resterà per sempre vivo nel mio sorriso e spero anche nel cuore di tutti voi che ci avete sostenuto in questa maledetta battaglia", aggiunge Luciana nel post pubblicato sulla pagina "Salviamo Patrick".

Le ultime speranze erano riposte in quel viaggio negli Stati Uniti, per il quale servivano 500mila euro. Ma Patrick al Penn Medicine's Abramson Cancer Center Clinical di Philadelphia non ha fatto in tempo ad arrivare.