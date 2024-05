Bologna, donna stuprata in un parco: arrestato 25enne

La dinamica

Ricostruendo la dinamica dei fatti, attraverso le testimonianze del testimone che ha allertato il 112 e della vittima, i carabinieri hanno accertato che il presunto responsabile si è avvicinato alla donna, seduta sulla scalinata del parco, proponendole circa 30 euro per avere un rapporto orale. La donna ha accettato l'offerta e i due si sono appartati in una zona buia. Al termine del rapporto, però il 25enne, invece di andare via, ha bloccato la donna con la forza e dopo averle strappato gli indumenti intimi, l'ha violentata due volte senza protezione, indifferente alle urla della donna che chiedeva aiuto.