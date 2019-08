Bologna, docente universitario massacrato di botte: arrestato un clochard

Un clochard olandese di 52 anni è stato arrestato per aver picchiato con violenza un docente universitario italiano 69enne che stava passeggiando sotto i portici di via Santo Stefano a Bologna. Il professore è stato ricoverato per diverse ferite al volto, guaribili in 25 giorni. Secondo le testimonianze, il 52enne lo ha colpito al volto con due pugni poi, una volta fatto cadere a terra privo di sensi, ha continuato a picchiarlo al capo e al costato.