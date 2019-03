Bologna, bimbo cade da un carro di carnevale: è gravissimo

Durante la sfilata di carnevale nel centro di Bologna , un bambino è rimasto ferito cadendo da un carro mascherato. Il piccolo è stato portato all' ospedale Maggiore del capoluogo emiliano e sarebbe in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto in via Indipendenza poco prima delle 15. Sul posto sono intervenuti il 118, con ambulanza e auto medica, e le forze dell'ordine.

Secondo quanto raccontato da un testimone, il piccolo, di due anni e mezzo, "era sul carro insieme alla mamma, quando è caduto dalle ringhiere che lo delimitano". Il primo a intervenire è stato un dipendente della Curia di Bologna, che ha spiegato: "Ho visto che il bambino era a terra, in arresto cardiaco ed era ferito. Allora mi sono avvicinato e gli ho fatto il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Sono andato avanti non so per quanto, forse 15-20 minuti, prima che arrivasse l'ambulanza. Poi ho lasciato fare al personale del 118".



"Quando mi sono allontanato - ha aggiunto - gli operatori del 118 hanno continuato a rianimarlo. Solo più tardi ho saputo che mentre lo portavano via aveva ripreso a respirare". La sfilata è stata successivamente interrotta. Il carro, a tema MasterChef, che stava andando verso piazza Nettuno trainato da un trattore, è stato sequestrato dai carabinieri. I militari hanno ascoltato diversi testimoni e visioneranno anche i filmati di alcune telecamere di sorveglianza lungo la via, che potrebbero avere ripreso il momento della caduta.