Bologna, appartamento da 8 metri quadri affittato a 600 euro

L'agenzia immobiliare, che tra gli annunci ha anche appartamenti di dimensioni "normali" e non solo mini case, prima di far visitare il monolocale ha avvisato il potenziale affittuario delle dimensioni ridottissime, mettendolo in guardia sulla vivibilità della sistemazione, ma dicendo anche che il prezzo è in linea con le quote di mercato di altre città, per esempio Milano.