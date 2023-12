Bologna, ambulanza finisce fuori strada: un morto e un ferito grave

Un'ambulanza della Croce Rossa è finita fuori strada, schiantandosi contro un palo.

Una delle persone trasportate è morta per le gravi ferite riportate nello schianto. L'incidente è avvenuto a San Pietro in Casale, nel Bolognese. Il mezzo di soccorso aveva a bordo, oltre all'equipaggio, una donna e la figlia disabile, dirette a una visita medica all'ospedale di Bentivoglio. Per motivi da accertare, l'autista avrebbe perso il controllo, urtando un palo e poi finendo nel fossato. La ragazza è in prognosi riservata, mentre la madre è deceduta durante il trasporto in ospedale.