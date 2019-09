Un pensionato di 66 anni, residente a Castel d'Aiano (Bologna), ha tentato la fuga dai carabinieri a bordo della sua Apecar. Il mezzo a tre ruote era stato avvistato dalla Radiomobile di Vergato mentre procedeva a zig zag. Quando i militari hanno intimato l'alt, l'anziano ha accelerato tentando la fuga. Dopo poco più di un chilometro di inseguimento, l'uomo si è fermato, cadendo a terra non appena sceso dal veicolo. L'esame del sangue parlava chiaro: tasso alcolemico di 2,7 grammi per litro, cinque volte superiore al limite di legge. E' così scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza.