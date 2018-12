Blitz antimafia, Salvini ringrazia gli agenti | Il procuratore Spataro lo bacchetta: "Compromette l'operazione"

Scontro tra il procuratore capo di Torino, Armando Spataro, e il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Tutto è partito da alcuni tweet con cui Salvini, in mattinata, si congratulava con polizia e carabinieri per una serie di operazioni antimafia in corso in tutta Italia. "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili", lo ha bacchettato Spataro, precisando che i tweet hanno fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione".