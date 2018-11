Blitz al casello Genova Est, fumogeni e scritte contro Aspi: "Assassini" | Raid dei "gilet gialli" italiani

Misterioso blitz al casello autostradale di Genova Est dove sono comparse anche scritte contro Autostrade per l'Italia. Un gruppo di 10-15 persone, coi volti coperti, hanno rotto una sbarra Telepass, lanciato fumogeni e lasciato scritte contro la società Autostrade. "Assassini, apriamo i caselli paga Autostrade", si legge su alcuni volantini. Secondo testimoni indossavano tutti gilet gialli come i manifestanti che protestano in Francia. Sulla vicenda sta indagando la Digos.