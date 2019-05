Bimbo ucciso a Novara, martedì i funerali: sarà lutto cittadino

Si terranno martedì in Duomo a Novara, alle 14, i funerali del piccolo Leonardo Russo, assassinato a venti mesi nella casa in cui viveva con la madre e con il suo compagno: entrambi sono stati arrestati per omicidio volontario pluriaggravato. Il Comune ha decretato il lutto cittadino per il giorno delle esequie e, su suggerimento di alcune mamme, ha organizzato per lunedì sera una fiaccolata.