Bimbo ucciso a Novara, il gip convalida il fermo della mamma e del compagno

Sono stati convalidati i fermi per Gaia Russo e Nicholas Musi, la coppia di Novara sotto accusa per l'omicidio del piccolo Leonardo, di soli venti mesi. Il gip ha disposto la custodi cautelare in carcere per lui e i domiciliari in una struttura protetta per la donna, incinta di cinque mesi. La madre si è difesa davanti al gip respingendo le accuse: "Non sono stata io", ha detto. Il compagno si è di nuovo avvalso della facoltà di non rispondere.