Bimbo trovato morto in casa nel Napoletano, ferita la sorellina: fermato per omicidio il compagno della madre

Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto in casa a Cardito , nel Napoletano. Ferita la sorellina, di 8 anni. Secondo gli inquirenti, i piccoli sono stati brutalmente picchiati, anche con una scopa, dal compagno della loro madre. Si tratta di un 24enne, nato in Italia da mamma italiana e papà tunisino, che è stato fermato per omicidio volontario. In casa c'era anche una bimba di 4 anni, nata dalla loro relazione, che è rimasta illesa.

Ferita la bimba di 8 anni - Il fermato, Tony Sessoubti Badre, è accusato anche di tentato omicidio aggravato: è infatti ritenuto responsabile del ferimento della bimba di 8 anni, sorellina del piccolo deceduto, e attualmente ricoverata presso l'ospedale pediatrico Santobono. Secondo i medici, la bimba ha subito delle percosse, ma non ha traumi agli organi interni e la Tac non ha evidenziato lesioni.



Il fermato: "Sono caduti dalle scale" - L'uomo è stato ascoltato per l'intera notte dai magistrati, che hanno poi emesso il provvedimento di fermo. Il 24enne ha dichiarato che la tragedia sarebbe stata frutto di un incidente domestico, ma molti elementi raccolti fanno supporre che i figli della compagna siano stati brutalmente picchiati e presi a pugni. Gli inquirenti hanno interrogato anche la donna, una 31enne originaria di Sorrento, separata dal marito. Avrebbe raccontato di non essere stata presente al momento della tragedia e che l'uomo gli avrebbe detto che i bimbi erano caduti dalle scale.



Si è accanito contro i figli della donna - Secondo gli inquirenti, il 24enne si sarebbe accanito contro i figli della donna al culmine di una lite. Si ipotizza che non sopportasse le "eccessive attenzioni" che la compagna riservava ai figli di primo letto.



Lutto cittadino nel giorno dei funerali - Il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali. Il sindaco è ancora sconvolto: "Conosco il ragazzo fermato e la sua famiglia. Sono persone tranquille. Ma d'ora in poi la nostra attenzione sarà per gli altri due bimbi".