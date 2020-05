Bimbo precipitato a Milano: via ad accertamenti su morte

Sono stati avviati questa mattina gli accertamenti neurologici per dichiarare la morte celebrale del bimbo di 6 anni che venerdi' scorso e' precipitato dalla tromba delle scale della scuola elementare Giovan Battista Pirelli di Milano. Lo comunica l'ospedale Niguarda, dove il piccolo si trova ricoverato da venerdi' in gravi condizioni, precisando che la procedura ha preso il via alle 9.53 di questa mattina e durerà

circa 6 ore.