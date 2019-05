E' indagata per omicidio volontario la madre del bambino di neppure due anni, morto giovedì mattina all'arrivo in ospedale a Novara. Con lei è finito sotto accusa anche il suo compagno. Interrogati dai pm, entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Invita alla prudenza il procuratore capo Marilinda Mineccia, che avverte: "E' presto per avanzare accuse precise. Siamo alle fasi preliminari e sarà bene aspettare l'autopsia".