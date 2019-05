Bimbo morto a Novara, gip convalida fermi per la madre e il compagno

Convalidati dal gip i fermi per Gaia Russo e Nicholas Musi, la coppia di Novara accusata dell'omicidio del piccolo Leonardo Russo, di quasi due anni. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere per lui, compagno della donna ma non padre del bambino, e i domiciliari presso una struttura protetta per lei, incinta di cinque mesi. Durante l'interrogatorio, la Russo aveva detto di non aver ucciso il figlio.