Bimbo morto a Mirabilandia, la mamma indagata per omicidio colposo

La mamma del bimbo di 4 anni annegato mercoledì in una piscina del parco Mirabilandia, a Ravenna, è stata iscritta nel registro degli indagati per omicidio colposo in cooperazione. La donna è stata sentita inizialmente come testimone, ma la sua audizione è stata interrotta alla luce degli eventuali profili penali che stavano emergendo.