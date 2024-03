"Bimbo iperattivo sospeso da scuola", il ministro dispone un'ispezione

I genitori di un alunno a Ladispoli, affetto da "un disturbo di deficit con iperattività" e sospeso dalla scuola per 17 giorni ma reintegrato dal Tar del Lazio, hanno lanciato un appello al ministro Valditara.

"Nostro figlio deve tornare a scuola come disposto da Tribunale. Il ministro faccia rispettare alla scuola il decreto del Tar, lo faccia per la serenità di nostro figlio di appena sei anni che si vede negato un diritto", ha spiegato la famiglia. Il ministro ha quindi disposto un'ispezione per capire perché l'istituto non abbia attuato il decreto.