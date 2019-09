Bimbo di 2 anni figlio di vegani ricoverato per denutrizione a Nuoro

Un bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia di vegani, è ricoverato all'ospedale San Francesco di Nuoro a causa di un avanzato stato di denutrizione. Il piccolo è in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il piccolo era arrivato all'ospedale nuorese nei giorni scorsi perché debole, magrissimo e svogliato. Le analisi ematologiche hanno escluso malattie, e la diagnosi è stata quella di una "semplice" malnutrizione.