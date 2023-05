Bimbi morti nel Veronese per il crollo di una ghiacciaia, la Procura chiede l'archiviazione dell'inchiesta

Per questo l'unico indagato, Augusto Ceradini, il comproprietario del terreno su cui sorge la ghiacciaia, deve essere prosciolto. Ma i genitori di Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro si oppongono alla richiesta di archiviazione dell'inchiesta e chiedono la riapertura delle indagini. "La morte di due bimbi innocenti non può e non deve restare impunita", dicono in coro i papà dei due bimbi, Mattia Mazzucato e Andrea Saggioro, al Corriere Veneto.

La vicenda Michele e Tommaso avevano 7 anni ed erano migliori amici, cresciuti insieme sin dai primi passi. Il 3 luglio 2021 le famiglie dei due insieme a un gruppo di amici decidono di fare una gita in montagna, a Lessina, in provincia di Verona. Michele e Tommaso, insieme ad altri due bimbi, decidono di arrampicarsi sul tetto dell'antica ghiacciaia in disuso. I genitori li osservavano a distanza, tutto sembra tranquillo, un gioco come un altro. Ma la struttura è instabile e cede improvvisamente facendo precipitare i quattro da un'altezza di tre metri. Sopra di loro cadono grossi pezzi di marmo, che li schiacciano. Gli altri due bambini restano feriti ma riescono a cavarsela con lievi fratture. Per Michele e Tommaso, invece, l'impatto è devastante.

L'inchiesta Parte così l'inchiesta. Ceraldini è l'unico a finire nel registro degli indagati per il duplice omicidio colposo di Michele e Tommaso e per le lesioni riportate dagli altri due bimbi. A distanza di due anni dal fatto, per il pm Paolo Sachar, titolare delle indagini, il comproprietario del terreno "non poteva in alcun modo prevedere l'evento-crollo e dunque non poteva adottare misure di prevenzione". Secondo la procura, "non è possibile muovere alcun rimprovero all'indagato". Ora si attende la decisione del gip, che dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di archiviazione.