Bimba morta per maltrattamenti a Salerno, in carcere anche la madre

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato la mamma di Jolanda Passariello, la piccola di otto mesi morta per ripetuti maltrattamenti nella notte tra il 21 e il 22 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. Il marito, Giuseppe Passariello, è in carcere dal 23 giugno con l'accusa di omicidio volontario aggravato, ipotesi di reato contestato anche alla donna in concorso.