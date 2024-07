Bimba morta in incidente a Palermo, oltre al padre indagata anche la madre

La procura di Palermo ha indagato per omicidio stradale anche la mamma della piccola morta in un incidente stradale a Villabate. Anche il padre era già stato indagato dopo i risultati degli esami tossicologici che hanno evidenziato un tasso alcolemico sopra i livelli massimi consentiti. L'uomo, inoltre, era alla guida dell'auto senza patente e senza copertura assicurativa quando sabato notte ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada schiantandosi contro un muro. La madre è invece indagata perché avrebbe tenuto la piccola di tre anni in braccio invece che legata nel seggiolino obbligatorio.