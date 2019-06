Bimba arrivata morta in ospedale, l'autopsia: è stata strangolata | Crescono i dubbi sulla madre

In cella, accusato di omicidio volontario aggravato, rimane il padre della piccola, Giuseppe Passariello, 37 anni. L'uomo che era tenuto sotto controllo dagli investigatori è stato bloccato domenica in stazione: stava cercando di fuggire. Agli agenti ha raccontato che stava andando a prendere una dose per frenare la crisi di astinenza, ma una volta portato in Pronto Soccorso i medici hanno appurato che nulla di quello che aveva detto era riscontrabile.



Passariello è stato interrogato per ore, insieme alla moglie, dalla Squadra Mobile di Salerno e dai colleghi di Nocera Inferiore. Dopo ore, il 37enne ha ammesso che non "era tanto legato" alla piccola e che, in fondo, "ha sempre preferito il maschietto". E di "non averla trattata troppo bene", soprattutto quando piangeva a causa del fastidio che aveva alle mani. Fastidio provocato da una patologia neurologica per la quale era stata visitata al Santobono di Napoli.



I due hanno anche fornito versioni diverse sull'origine dei lividi e delle escoriazioni della piccola Jolanda, fino ad accusarsi a vicenda. Per i magistrati comunque rimane grave la posizione del padre: a lui si contestano i continui maltrattramenti che avrebbero causato la morte della lattante. A gravare sulla situazione ci sono state anche le omissioni di soccorso.