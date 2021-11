Bimba abbandonata in Ucraina, legali coppia: volevano portarla in Italia

La coppia accusata di aver abbandonato in Ucraina la figlia nata da una maternità surrogata "non voleva abbandonare la bambina e, anzi, aveva avviato le pratiche per riportarla in Italia". Lo hanno precisato in una nota gli avvocati Riccardo Salomone e Enzo Carofano, che assistono i due coniugi "additati come responsabili dell'aberrante comportamento".