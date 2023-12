Carceri, materasso a fuoco: quattro intossicati a Biella

Due agenti di polizia penitenziaria e due detenuti nel carcere di Biella sono rimasti intossicati per il fumo di un incendio e sono stati portati in ospedale a Ponderano.

A provocare il rogo è stato uno dei due detenuti, il quale, probabilmente servendosi di una bomboletta utilizzata per cucinare, ha dato alle fiamme il materasso della cella in cui era rinchiuso in isolamento. Gli agenti, e l'altro detenuto, sono rimasti intossicati durante l'intervento di soccorso.