Biella, l'odontoiatra beccato col braccio in silicone all'hub vaccinale: "La mia vita è rovinata"

Tutto il mondo parla di lui. Guido Russo , l'odontoiatra denunciato a Biella per essersi presentato a fare il vaccino con un braccio di silicone, è finito sulle principali testate internazionali: Bbc, Cnn, New York Times, Al Arabiya. "Mi avete rovinato la vita", ha detto l'uomo ai giornalisti che suonano al campanello della sua villetta di frazione san Francesco a Pettinengo, nell'Alto Biellese, dove l'operatore sanitario si è barricato.

L'uomo non ha mai negato le sue posizioni no vax. Nel suo studio a Biella campeggiava un cartello che recitava: "La presentazione del Green pass è esclusivamente volontaria". E' stato inoltre sospeso dall'albo dei medici odontoiatri proprio per non essersi sottoposto alla vaccinazione anti Covid. "Non credo al vaccino, non voglio farlo. Ma il Green pass mi serve per lavorare", ha detto sorridendo ai carabinieri, come riporta il Corriere della Sera.

L'Ordine ha annunciato dei provvedimenti, mentre la procura ha aperto un fascicolo. Nei prossimi giorni, Russo verrà ascoltato dal procuratore di Biella Teresa Angela Camelio, che, come riporta La Stampa, sulla vicenda ha dichiarato: "Il reato ipotizzato è per il momento tentata truffa ai danni dello Stato. Dobbiamo però ancora sentire i testimoni e fare le opportune verifiche". Russo era già finito nei guai con la giustizia nel 2016 per aver fatto esercitare abusivamente la professione ad un odontotecnico.