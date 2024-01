Proiettile ferisce il genero di un agente della scorta di Delmastro a una festa di Capodanno | Pozzolo (FdI): "La pistola è mia ma non ho sparato io"

Tgcom24

Delmastro: "Ero fuori nel piazzale, ferito sta bene" "Mi trovavo fuori nel piazzale quando è avvenuto il fatto. Stavo ritirando alcune borse con generi alimentari che ci eravamo divisi. Quando sono tornato mi hanno raccontato quando successo", ha dichiarato Delmastro in merito a quanto successo. "Mi sono sincerato che fossero stati chiamati i soccorsi, la mia scorta mi ha consigliato di andare, ma non correvo alcun pericolo e sono rimasto. Per fortuna il ragazzo ferito sta bene, ha dieci giorni di prognosi ed è stato dimesso. Ma la vicenda poteva avere un altro risvolto", ha aggiunto.

Colpo partito da una "mini-pistola" L'arma dalla quale è partito il colpo è una "North american arms LR22". Si tratta di una "mini-pistola". Si tratta infatti di un revolver di piccole dimensioni "con massima occultabilità adatto come seconda arma o arma da 'borsetta' per chi desidera avere una sicurezza in più", si legge sui siti specializzati. L'arma detiene il record in termini di miniaturizzazione per un revolver.

Fratoianni: "Incredibile storia deputato FdI con pistola" "Sembra un film di terz'ordine e invece è la realtà: quanto accaduto alla festa con il sottosegretario alla Giustizia e un altro deputato del partito del presidente del Consiglio ha dell'incredibile. Ci auguriamo che la Procura di Biella faccia chiarezza fino in fondo. In che mani si ritrova il nostro Paese", ha scritto su X il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra.