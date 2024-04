Bibbiano, lo sfogo di Claudio Foti dopo l'assoluzione: "Io come Enzo Tortora, vittima di una persecuzione mediatica e politica"

In questi anni, spiega Foti, "c’è stata la distruzione della mia immagine professionale, il 95% del mio lavoro è venuto meno. Ma è stata dura anche sul piano personale perché, mio malgrado, sono diventato una delle persone più infangate e deturpate sul piano mediatico degli ultimi anni. Su di me è stato detto di tutto: che inseguivo i bambini per spaventarli, che facevo l’elettroshock".

"Mi sono protetto smettendo di leggere i giornali"

Il timore più grande, ammette lo psicologo, è sempre stato quello di ammalarsi, proprio come accadde a Tortora. "Lo stress da ingiustizia giudiziaria è una delle forme più logoranti, specie se coltivato insieme a risentimento e sfiducia nel poter ricevere una riparazione". Mi hanno salvato "la mia autostima, i miei valori e la rappresentazione che ho sempre conservato di me stesso. E le persone che mi sono state vicino, ovvero i miei ex pazienti, coloro che mi hanno visto concretamente lavorare. Mi sono anche protetto, per esempio, non leggendo più i giornali per certi periodi. Tuttavia ho sofferto, ho pianto tanto, ma sono sopravvissuto imparando dalla sofferenza".